Castex annonce "un bouclier tarifaire" contre le bond des prix de l'énergie

Jean Castex a annoncé "un bouclier tarifaire" avec le blocage du tarif réglementé du gaz jusqu'en avril et la limitation de la hausse de l'électricité face à la flambée des prix de l'énergie.

Face aux hausses constantes depuis des mois (57% depuis janvier), " il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz " après celle de 12,6% de vendredi, a donc assuré, ce jeudi, Jean Castex. Il a également fixé l'échéance à avril 2022 , horizon à partir duquel "le prix du gaz devrait dégringoler".

Et si ces mesures de modération ne suffisaient pas, le Premier ministre a assuré que le chèque énergie serait encore revalorisé, après un coup de pouce de 100 euros déjà consenti pour 5,8 millions de bénéficiaires au mois de décembre.

"Indépendance énergétique"

Intervenant après une chute en 2020 liée à la récession due à l'épidémie de Covid-19, le bond actuel des tarifs s'explique par une conjonction de raisons : stocks bas, forte demande avec la reprise économique, absence volontaire ou non de la Norvège et de la Russie d'augmentation de leurs livraisons, spéculation sur les matières premières…

Le régulateur de l'énergie a annoncé lundi une hausse de 12,6% TTC, effective vendredi, des tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie, dans le sillage de la hausse des cours sur le marché. Ils avaient déjà augmenté de 8,7% au 1er septembre, après plus de 5% en août et près de 10% en juillet. L'évolution des prix est directement liée aux fluctuations du gaz et à la hausse du prix des quotas de CO2.