Confronté à une popularité en déclin, Poutine promet une meilleure vie aux Russes

Ainsi, pendant quatre heures et huit minutes, le Président russe a répondu aux 81 questions triées sur le volet parmi un million et demi, tous formats confondus, adressées à lui. De la santé publique à la réforme des déchets, en passant par l’affaire Ivan Golounov et les sanctions occidentales à l’encontre de Moscou, Vladimir Poutine a défendu bec et ongles sa politique générale et n’a pas perdu une seconde pour rassurer ses concitoyens visiblement mécontents de leur vie quotidienne.