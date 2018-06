Davantage d'ultra-riches en Belgique

Capgemini vient de publier son 22e World Wealth Report, qui vise à donner un panorama annuel des clients fortunés au niveau mondial, les fameux "High Net Worth Individuals" (HNWI), soit les personnes fortunées dont l’actif mobilier dépasse 1 million de dollars . Ce rapport a été réalisé en interviewant 2.600 particuliers fortunés sur 19 marchés situés en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Durant l’année 2017, les plus fortunés ont vu leurs actifs financiers progresser de 10,6% pour dépasser la barre de 70.000 milliards de dollars, tandis que leur nombre a grimpé de 9,5% pour dépasser les 18 millions de personnes.

Les millionaires de la région Asie-Pacifique ont vu la plus forte progression en 2017, avec une hausse de 14,8% des actifs sous gestion.

" La région Asie-Pacifique a vu la plus forte progression en 2017, avec une hausse de 14,8% des actifs sous gestion (+ 20% en Inde, + 17% en Corée du Sud), suivie par l’Amérique du Nord , souligne Robert van der Eijk, managing director pour Capgemini Consulting Belux. La fortune des HNWI reste dans le bon rythme pour dépasser les 100.000 milliards de dollars d’ici 2025 . "

En Belgique , la progression a été soutenue tant pour le nombre de HNWI ( + 7,3% à 122.600 personnes ) que pour leur fortune ( + 8,2% à 273 milliards d’euros ), un rythme plus soutenu que les années précédentes. " Tous les signaux ont soutenu cette bonne performance , avec une croissance du PNB réel, une progression des capitalisations boursières, un marché immobilier en bonne santé et un taux d’épargne qui a légèrement progressé pour atteindre 24,5% du PNB. "

Baisse de la satisfaction envers le banquier

Les banquiers privés belges auraient toutefois tort de se reposer sur leurs lauriers. En dépit de la bonne performance financière qu’ils ont pu afficher durant l’année écoulée, le taux de satisfaction des clients belges s’est assez nettement effrité. Une situation qui trouverait son explication dans le retard pris par les banques privées belges dans le domaine de la digitalisation. "Les clients sont très demandeurs, et les banques belges sont encore en train de mettre en place cette transition, mais c’est un constat qu’il est possible de faire pour l’Europe, qui reste à la traîne des autres régions." Robert van der Eijk souligne également que les clients belges sont souvent beaucoup plus difficiles à satisfaire.