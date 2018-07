Davantage de chômeurs... mais aussi davantage d'emplois créés aux Etats-Unis

Le déficit commercial au plus bas en 18 mois grâce aux exportations record

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est encore réduit en mai pour atteindre son plus bas niveau en 18 mois, sous l'effet d'exportations record dans un contexte de regain de tensions commerciales, selon des données publiées vendredi par le département au Commerce.

Le déficit des biens et services s'est établi à 43,1 milliards de dollars (-6,6%) avec des exportations en hausse de 1,9% à 215,3 milliards et des importations en progression de 0,4% à 258,4 milliards. Il faut remonter à octobre 2016 pour retrouver un niveau inférieur.

Mais la tendance de fond reste inchangée puisque sur les cinq premiers mois de l'année, le déficit s'est inscrit en hausse de 7,9% par rapport à la même période de 2017. Et pour les seuls biens de marchandises, le déficit avec la Chine --au coeur du contentieux entre Washington et Pékin-- s'est creusé de 9,5% entre janvier et mai.