De nombreux Belges parmi les milliers de migrants refusés au Canada

C’est la fin d'un rêve pour des milliers d'immigrants. Le ministre québécois de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Simon Jolin-Barette, a brutalement annulé ces jours-ci les dossiers de 18.100 candidats à l'immigration au Québec, environ 50. 000 personnes lorsque l'on compte les proches. "C'est une décision inacceptable. Nous ne sommes pas des dossiers, mais des personnes, des familles, qui ont investies du temps et de l'argent au Québec, en plus du stress social engendré par l'attente d'une réponse et l'incertitude", confie Quynh-Anh Cao, une pharmacienne de 31 ans, originaire de Liège, dont le dossier a été annulé. " Nous avions passé un contrat avec le Québec : le ministère devait traiter notre dossier de façon professionnelle, digne et équitable en échange de nos gros dollars (...) Cela ne sera pas le cas avec cette décision d'éliminer de façon rétroactive tous les dossiers qui n'ont pas encore reçus de réponse", confie Régis Hakin, doctorant en sociologie de l'université de Montréal, originaire de Mons et arrivé au Québec en 2014, à l'âge de 25 ans, pour effectuer ses études.