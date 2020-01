Interpol demande l'arrestation de Carlos Ghosn

Le Liban a reçu d'Interpol une demande d'arrestation pour Carlos Ghosn. Il s'agit d'une notice rouge, visant à localiser et arrêter des personnes recherchées.

L'ex-patron de Renault-Nissan a fui le Japon pour rejoindre le Liban. On ne connaît toujours pas les détails de sa fuite. Il serait passé par la Turquie, aurait utilisé son second passeport français...

En attendant, l'homme a bel et bien échappé à la justice japonaise, qui était censée organiser son procès en avril prochain. Comme on s'y attendait, une demande d'arrestation a été émis à l'encontre de Ghosn, via Interpol, a confié une source judiciaire libanaise à Reuters.