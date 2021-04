Des ONG demandent plus de fonds pour lutter contre la famine

Dans une lettre ouverte publiée mardi , des ONG nationales et internationales du monde entier soutiennent en effet l'appel lancé par le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qui ont demandé des fonds supplémentaires pour l'année 2021.

Covid-19 et famine

"La pandémie de coronavirus a contribué à une forte augmentation du nombre de victimes dans le monde", avait notamment déploré, à l'époque, la présidente du Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, citant les pays les plus atteints, comme le Yémen, en proie à un conflit meurtrier depuis plus de six ans, la République démocratique du Congo et le Sud-Soudan.