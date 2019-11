En Chine, Macron prend l'UE dans ses bagages

C’est une mission française, mais Emmanuel Macron en a fait une opération européenne. En visite en Chine, le président français se fait accompagner d’une ministre allemande, Anja Karliczek (éducation et recherche), et surtout du commissaire européen Phil Hogan. "Big Phil" est en charge de l’Agriculture dans l’actuelle Commission, mais s’apprête à prendre la tête du département Commerce de l’équipe d’Ursula von der Leyen. En Chine, "plus on joue en franco-allemands et surtout en européens, plus on a de la crédibilité et des résultats", a assuré Macron devant un parterre de chefs d’entreprise à la Foire aux importations de Shanghai. En mars, il avait déjà invité le président de la Commission et la chancelière d’Allemagne à participer à sa rencontre en France avec Xi Jinping.