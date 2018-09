Et si on se lançait dans le capitalisme vert?

Considère-t-on le changement climatique à sa juste valeur? La Commission mondiale sur l'économie et le climat ne le pense pas. Elle a publié mercredi un rapport sur "les nombreuses opportunités" qu'offrent les infrastructures durables et un appel à les soutenir.

Les pays signataires des accords de Paris de 2015 pour le climat s'étaient engagés à financer à hauteur de 100 milliards de dollars la transition énergétique de pays en développement. Ils avaient cinq ans pour s'en charger. 2020 approche à grands pas. L'occasion de repenser aux échanges entre économies, aux investissements privés et publics et à la lutte contre le changement climatique.

Les analystes prévoient dans les années qui viennent un pic de consommation du charbon . Une situation pointée du doigt lors de la COP23 et qui a abouti à la signature du "Global Alliance du Power Past Coal", dont la Belgique fait partie . D'après la Commission mondiale sur l'économie et le climat, nous avons trois ans pour faire les bons choix .

Créé en 2013, la Commission mondiale sur l'économie et le climat se définit elle-même comme "une initiative internationale majeure" dont le but est de défendre une croissance économique consciente des enjeux climatiques. Réunissant tant les grandes puissances que les pays plus modestes, on y retrouve des dirigeants politiques, des ministres des Finances et des des représentants du monde des affaires, dont le patron d'Unilever, Paul Polman , géant de l'alimentation et du cosmétique, devenu 100% néerlandais cette année.