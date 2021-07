Fiscalité mondiale: l’Europe sur des œufs dans la dernière ligne droite

Entre gondoles et canotiers, les ministres des Finances du G20 doivent sceller à Venise la réforme qui doit mettre la fiscalité mondiale au diapason du siècle. Ni l’accord ni son contenu ne font plus de mystère: les Vingt ont tous validé le 1er juillet un accord technique au sein du "cadre inclusif", 139 pays réunis par l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Il s’agit de fixer un taux minimal effectif de 15% d’impôt sur les multinationales, et de permettre aux juridictions de taxer des grandes multinationales qui génèrent des revenus sur le territoire sans y être présentes physiquement. La messe n’est pas dite pour autant. Parce que le diable est dans les détails, qui ne sont attendus que pour le G20 d’octobre. Mais aussi parce que des arbitrages européens pourraient troubler le jeu.