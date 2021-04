Gaël Giraud, économiste: "Ne rien faire aujourd’hui face à la dette, c’est prendre un risque colossal pour l’avenir"

Dans son nouveau livre*, Gaël Giraud s’est penché sur la crise actuelle et notamment le sort de la dette Covid qui donne des sueurs froides aux gouvernants européens et qu'il propose de supprimer. Politiquement proche des idées d'un Arnaud Montebourg l'"oecunomiste" prêche également pour une politique keynésienne dans le cadre de ce qu'il appelle la reconstruction écologique… dont il a fait sa religion.

Vous plaidez pour l'effacement de cette dette qui n'a cessé de gonfler...

Nous, Européens, avons d'énormes dettes accumulées à cause du Covid. Il existe un risque réel de voir l'économie européenne entrer en déflation ; un risque beaucoup plus grave que l'inflation car personne ne sait comment en sortir.

Mais est-ce faisable techniquement?

Cela n'induirait-il pas la faillite de la BCE?

Non, les fonds propres de la BCE représentent aujourd'hui 10 milliards d'euros, une somme très faible, car ces fonds ne servent à rien. L'institution pourrait fonctionner sans fonds propres . Donc, si la BCE annule la dette publique détenue à son bilan, ce qui représente aujourd’hui un peu plus de 2.400 milliards d'euros pour l'ensemble des pays de la zone euro, elle sera en fonds propres négatifs.

Mais, comme l’a rappelé la Banque des Règlements Internationaux (NDLR: La banque centrale des banques centrales située à Bâle) si une banque centrale perd ses fonds propres, elle se recapitalise en créant de la monnaie. Donc, la banque centrale fait de la perte, se recapitalise, ce qui ne fait de mal à personne et, de leur côté, les Etats gagnent des marges budgétaires absolument significatives. Dans le cas de la France que je connais bien, cela se chiffre à un peu plus de 400 milliards, sur une dette qui atteint les 1.400 milliards aujourd’hui.

Il y a tout de même la question de la confiance des investisseurs...

Ma réponse peut sans doute paraître hypocrite, au sens où la BCE ne ferait cela que sur l'ordre des Etats eux-mêmes qui sont ses débiteurs. Mais ce critère est lié au caractère absurde de la situation. On parle en effet d ’Etats qui possèdent une banque centrale et mais qui en sont les débiteurs .

Votre propos n’est donc pas de postuler l’enfouissement de la dette en disant "nous la payerons dans un siècle"... Vous proposez sa suppression pure et simple?

Absolument. Un certain nombre d'économistes plaident pour ce qu'on appelle un roulement la dette , ce que vous appelez l'enfouissement. Je suis contre cette idée. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont faibles, voire négatifs, mais ils sont en train de remonter depuis quelque temps. Rien ne garantit qu'ils seront encore anémiques dans un an. Ne rien faire au motif qu'aujourd'hui, cela ne nous coûte rien de nous endetter, c'est prendre un risque colossal sur l'avenir.

Le capitalisme et l'écologie ne sont-ils pas des concepts antinomiques? Dans un système qui ne parle que de croissance comment réussir à le verdir?

Cette pandémie n'est-elle pas une opportunité rêvée pour l'Europe de passer à une politique économique keynésienne qui vous sied mieux?

Il est grand temps de mettre sur pied un grand plan d'investissement dans l'hôpital public et dans un système sanitaire public, de manière à replacer le médecin généraliste au centre du système. Cela suppose d'arrêter de gérer nos hôpitaux comme on gère une entreprise privée, en tentant de minimiser le temps d'interaction entre le malade et les médecins afin d'optimiser le rendement financier de la prise en charge hospitalière.

La pandémie a aussi révélé un peu plus les inégalités croissantes…

L'Occident est "un monde de vieux" dans lequel la jeunesse, face à cette pandémie, parait laissée pour compte. C’est aussi votre point de vue?

Il faut pour cela mettre en place des filières d'apprentissage professionnel en accord avec des entreprises où l'Etat prendrait en charge la filière. Concrètement, l'entreprise s'engagerait à embaucher les jeunes qui auront suivi ces filières financées par l'Etat. De cette manière, on pourrait créer des emplois verts dont nous avons besoin pour la reconstruction écologique, extrêmement créatrice d'emplois non délocalisables.

En 2003, vous choisissez de devenir jésuite plutôt que trader. Or, la nouvelle religion, à l'époque, c'était pourtant la finance…

Tout à fait. À la fin de mes études, je suis parti au Tchad dans le cadre de mon service civil. J'étais professeur de mathématique et physique dans un lycée de la ville de Sarh. J'ai passé beaucoup de temps dans la maison d'arrêt de la ville pour tenter de sauver les femmes prisonnières qui y étaient détenues. Elles n'étaient pas séparées des hommes et étaient violées toutes les nuits, tombaient enceintes en prison, y accouchaient, puis les bébés mouraient généralement après quelques heures.

J'ai tenté de sauver ces femmes et j'ai aussi passé beaucoup de temps avec des enfants des rues avec qui j'ai fini par fonder et construire un centre d'accueil qui a commencé par recueillir une quarantaine d'enfants logés, nourris, alphabétisés. Il continue à tourner vingt ans plus tard. Ce fut pour moi une expérience fondatrice. Je me suis laissé de la sorte ré-enseigner ce qu'était la joie de vivre, par les plus pauvres, les enfants de la rue.