Gazprom débute son projet de remplissage des stocks gaziers européens

"Gazprom a approuvé et commencé la mise en œuvre du plan d'injection de gaz dans cinq installations européennes de stockage souterrain", a déclaré le groupe sur Telegram, sans toutefois préciser si le remplissage avait déjà commencé et dans quels pays se trouvaient ces installations. "Les volumes et les itinéraires de transport de gaz ont été déterminés", a ajouté Gazprom.