Jeff Bezos, Bill Gates et Bernard Arnault, le club des "cent-milliardaires"

L’année 2019 est un grand cru pour les milliardaires du globe. Les 500 plus riches ont gonflé leur patrimoine de... 1.200 milliards de dollars. Pour accéder au podium des plus fortunés, il faut 100 milliards en poche.

L’adage selon lequel les riches continuent de s’enrichir est plus que jamais une réalité. Le top 500 des personnalités les plus fortunées du globe, publié en fin de semaine dernière par l’agence Bloomberg, est là pour en témoigner: ces happy few ont gonflé cette année leur patrimoine financier de 25% pour le porter à… 5.900 milliards de dollars.

Depuis quelques mois, le podium des plus grosses fortunes n’est accessible qu’à ceux qui disposent d’un matelas financier d’au moins 100 milliards de dollars. Un club très fermé qu’a rejoint le Français Bernard Arnault, le PDG de LVMH.

C’est lui – et de loin – qui a le plus gonflé son bas de laine en 2019. La "raouette" de 36,5 milliards de dollars amassée en un an a permis à l’homme d’affaires français – dont une partie du patrimoine est logée dans des sociétés en Belgique – de se hisser à la troisième place des fortunes mondiales, derrière les inamovibles Jeff Bezos, patron d’Amazon, et Bill Gates, le fondateur de Microsoft.

Seuls 52 milliardaires, soit un dixième du top 500, ont perdu quelques billes en 2019.

Bernard Arnault, qui possède plus de 47% du capital, profite essentiellement de l’envolée boursière de LVMH, dont les grosses marges et les marques fortes (Christian Dior, Guerlain, Louis Vuitton, Moët & Chandon, et la dernière en date, le joaillier américain Tiffany, acquis en novembre) attirent les investisseurs. Depuis le début de l’année, l’action LVMH a gagné plus de 60%.

Un divorce à 9 milliards

Bill Gates a lui aussi mis pas mal de beurre dans ses épinards (23,1 milliards de dollars empochés en 2019). C’est juste un peu trop court pour rattraper un Jeff Bezos qui se consolera avec la place de numéro un. En 2019, sa fortune personnelle s’est "allégée" de près de 9 milliards de dollars. En cause: la facture du divorce avec son ex-épouse, MacKenzie, qui lui a coûté quelques liasses. De quoi permettre à cette dernière de se hisser au rang de 25e fortune mondiale avec ses 37,5 milliards de dollars qui en font la 5e femme la plus riche du globe.

Dans l’ensemble, 2019 s’avère un bon cru pour les milliardaires. Seuls 52 personnes, soit un dixième du top 500, ont perdu quelques billes durant l’année.

Le top 100 des plus grosses fortunes mondiales est toujours trusté par les Etats-Unis, qui y placent 37 de leurs citoyens. La Chine (Hong Kong inclus) monte en puissance, avec 14 milliardaires parmi les 100 plus fortunés. Suivent la Russie (10 représentants), l’Allemagne (6) et la France (5).

Bernard Arnault et l’Espagnol Amancio Ortega, propriétaire d’Inditex, le plus grand distributeur de mode au monde (Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti…) sont les seuls Européens figurant parmi les 10 milliardaires les plus riches.

Au sein du top 500, on recense 33 Allemands, 22 Russes, 13 Français, 12 Britanniques, 10 Suédois et 10 Suisses. Aucun milliardaire belge n’est répertorié.