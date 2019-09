Kristalina Georgieva, seule candidate pour diriger le FMI

"La période de présentation des candidatures au poste de directeur général s'est achevée le vendredi 6 septembre. Une candidate, Mme Kristalina Georgieva, actuellement directrice générale de la Banque mondiale et ressortissante bulgare, a confirmé sa volonté d'être candidate", a indiqué le FMI dans un communiqué.

Le conseil d'administration va désormais organiser des réunions entre la candidate et les administrateurs pour une nomination au plus tard le 4 octobre.

Limite d'âge

Le FMI a dû changer ses statuts relatifs à la limite d'âge imposée au poste de directeur général pour que la canditature de Mme Georgieva, qui a célébré ses 66 ans le 13 août, soit valide. Depuis 1951, le règlement du Fonds interdisait en effet la désignation d'un candidat âgé de 65 ans ou plus à ce poste et ne permettait pas au titulaire du poste d'exercer ses fonctions au-delà de son 70e anniversaire. "La modification du règlement adopté par le conseil des gouverneurs, laquelle prend immédiatement effet, rend les conditions de désignation du directeur général conformes à celles applicables aux membres du conseil d'administration, présidé par le directeur général, et au président du Groupe de la Banque mondiale, qui ne sont sujets à aucune limite d'âge", avait justifié l'institution de Washington en annonçant l'approbation de cette réforme.