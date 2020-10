L'Angleterre se met en confinement

Ce nouveau confinement entrera en vigueur jeudi à minuit et s'appliquera jusqu'au 2 décembre , a dit le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse. Le Royaume-Uni dépasse le million de cas de COVID-19 et le nombre de nouveaux cas dépasse désormais 20.000 par jour.

Les Britanniques ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour des raisons spécifiques telles que l'éducation, le travail, l'exercice, l'achat de produits essentiels et de médicaments ou les soins aux personnes vulnérables .

Les magasins, écoles et universités essentiels resteront ouverts, a déclaré Johnson. Les pubs et les restaurants seront fermés pour les plats à emporter. Tous les commerces non essentiels seront fermés.