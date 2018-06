L'Europe attaque les Etats-Unis et la Chine à l'OMC

La riposte de l'UE à l'offensive protectionniste américaine a commencé. Les Européens ont officiellement déposé une plainte à l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) contre la décision américaine sur les droits de douane. Il faudra toutefois attendre plusieurs mois avant que l'OMC se positionne. Dans l'intervalle, les Européens veulent aussi appliquer des taxes plus élevées sur certains produits américains ou encore mettre en place une série de mesures pour protéger leur acier.

Comme promis, Jean-Claude Juncker et ses collègues de la Commission européenne ont déposé une plainte auprès de l'OMC ce vendredi. Les Européens jugent injustifiées les nouvelles taxes douanières imposées par les Etats-Unis sur les importation d'acier et d'aluminium

Ce type de plainte "destinée à régler un différend commercial" peut durer des années avant qu'une sentence ne tombe. Ainsi lors du dernier conflit commercial sur l'acier opposant l'UE aux Etats-Unis en 2002, la procédure avait duré un an et demi. L'OMC avait alors donné raison à l'Union européenne et le président américain, George W. Bush à cette époque, avait finalement renoncé à la hausse des taxes douanières.