L'Europe conclut un traité d'investissement avec la Chine

L’objectif était de conclure avant la fin 2020, c’est chose faite. Les dirigeants de l’Union européenne et de la Chine doivent se réunir par visioconférence ce mercredi pour conclure un accord de principe sur les investissements, après que les ambassadeurs de l'Union aient bouclé le dossier lundi. Le traité, qui était en négociation depuis 2013, doit permettre de réduire des déséquilibres d’accès aux marchés qui défavorisaient jusqu’ici les Européens. Le China-EU Comprehensive Agreement on Investment ("CAI") doit en particulier faciliter pour les entreprises européennes les investissements en Chine dans les services financiers, les véhicules électriques, les services de cloud ou encore de santé .

Une protection hors champ

L’accord s’articule autour de trois piliers: l’accès au marché, les règles du jeu équitables (dont la fin des transferts forcés de technologies), et le développement durable. Le résultat est l’accord "le plus ambitieux" de ce type que la Chine ait conclu avec des pays tiers, affirme-t-on côté européen. Il comble les lacunes des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en matière de transparence sur les subsides dans le secteur des services. Et les règles qu’il crée sont soumises à un "mécanisme de mise en œuvre transparent", indique-t-on encore dans l’équipe de négociation européenne.

Un "effort" pour le travail forcé

Les Européens reconnaissent qu’ils devront continuer de développer leurs propres instruments pour combattre ce phénomène – une législation sur la diligence raisonnable des entreprises est en cours de préparation. La Chine a accepté d’inclure dans le traité des promesses de progresser dans l'application et l’adoption des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) en général. L'accord met aussi l’accent sur les conventions n°29 et 105 de l’OIT sur le travail forcé: la Chine "doit (shall) faire un effort continu et soutenu" pour les adopter. Une formulation qui marque l’importance du sujet pour l’Union – mais le CAI n’a pas vocation à changer le régime chinois, commente cette source européenne.