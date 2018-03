L'OCDE table sur une croissance au beau fixe, tout en recadrant les USA

L'économie mondiale devrait connaître cette année sa croissance la plus solide depuis 2011, selon l'OCDE. L'organisation craint toutefois une escalade protectionniste. Selon elle, les décisions d'imposer de nouvelles taxes douanières prises par Donald Trump pourraient nuire à des perspectives économiques qui restent favorables.

Dans leurs traditionnelles prévisions économiques intérimaires, publiées ce mardi, les économistes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) misent sur une croissance mondiale accélérant à 3,9% cette année et l'an prochain (après 3,7% en 2017). Des prévisions qui confirment donc celles de leurs homologues du FMI et qui sont donc plus optimistes que les derniers calculs de l'OCDE publiés en novembre 2017. L'organisation internationale tablait alors sur une croissance de 3,7% en 2018 et 3,8 l'année suivante.

Alors, pourquoi cette révision à la hausse? L'optimisme de l'OCDE est surtout motivé par les retombées des baisses d'impôts prévues aux Etats-Unis et la perspective d'une politique budgétaire plus expansionniste en Allemagne. D'après l'OCDE, la reprise de l'investissement des entreprises devrait alimenter le rebond du commerce international, avec des volumes attendus en hausse de plus de 5% cette année. Autant d'éléments qui, combinés à la progression de l'emploi, contribuent à une reprise de plus en plus généralisée.

"Nous pensons que l'économie va rester plus solide pour les deux prochaines années. Nous revenons à des circonstances plus normales que celles que nous avons connues au cours des dix dernières années." Alvaro Pereira Chef économiste ad interim de l'OCDE

Gare aux mesures protectionnistes!

Le bon point attribué à Donald Trump et à sa réforme fiscale est toutefois nuancé par un recadrage très mesuré de la politique commerciale US. Selon les économistes de l'OCDE, la perspective d'un regain de protectionnisme, dans le sillage du locataire de la Maison-Blanche d'imposer de nouvelles taxes douanières sur les importations américaines d'aluminium et d'acier, constitue un risque majeur. L'OCDE invite donc les pays concernés à éviter toute escalade. "Cela pourrait évidemment compromettre la reprise. Nous pensons que cela représente un risque significatif et nous espérons qu'il ne se matérialisera pas car cela pourrait être assez préjudiciable", a souligné Alvaro Pereira, l'économiste en chef de l'organisation internationale.

Les inquiétudes de l'OCDE ne s'arrêtent pas là. Le niveau élevé d'endettement des acteurs économiques dans de nombreux pays est une des sources de vulnérabilités financières. Sans compter que la normalisation progressive des politiques monétaires pourrait entraîner une plus grande volatilité des taux de change et des flux de capitaux, en particulier dans les économies émergentes.

4 hausses des taux à la Fed?

Dans le détail, l'OCDE a révisé en nette hausse ses prévisions de croissance pour les Etats-Unis et la zone euro, les chiffres pour la Belgique ne seront connus qu'en début d'après-midi.

La première économie mondiale devrait enregistrer une croissance de 2,9% en 2018 et de 2,8% en 2019 (contre 2,5% et 2,1% précédemment), la contribution des retombées de la réforme fiscale étant estimée entre 0,5 et 0,75 point de pourcentage sur chacune des deux années. Cette situation devrait probablement conduire la Réserve fédérale à procéder à quatre hausses de taux cette année sur fond de remontée de l'inflation, prédit Alvaro Pereira, soit une de plus que celles prévues jusqu'alors par l'OCDE.

2,3 % La prévision de croissance en zone euro Globalement, la croissance de la zone euro s'établirait à 2,3% cette année et 2,1% l'an prochain, ce qui correspond à une révision à la hausse de 0,2 point dans les deux cas.

Au sein de la zone euro, l'Allemagne continuerait d'afficher une croissance solide, soutenue par l'assouplissement budgétaire prévu dans l'accord de coalition entre la CDU-CSU et le SPD. L'économie allemande devrait cependant ralentir, avec une croissance attendue à 2,4% cette année (+0,1 point par rapport aux prévisions de novembre) et à 2,2% en 2019 (+0,3 point), après 2,5% en 2017.

L'OCDE est également plus optimiste pour la France, qui devrait selon elle combler une partie de son retard par rapport à la moyenne européenne grâce aux réformes entreprises en ce début de quinquennat d'Emmanuel Macron. L'économie française, qui a affiché une croissance de 2,0% sur l'année écoulée, devrait accélérer cette année à 2,2% - un niveau inédit depuis 2007 et supérieur de 0,4 point aux précédentes prévisions - avant de ralentir à 1,9% (-0,2 point) l'an prochain.

L'impact du Brexit

A l'inverse de la tendance générale, le Royaume-Uni devrait voir sa croissance ralentir et rester à la traîne de la moyenne du G20, sur fond d'inquiétudes persistantes sur la définition de ses futures relations avec l'Union européenne après le Brexit. De 1,7% en 2017, sa croissance passerait à 1,3% cette année - un chiffre revu en hausse de 0,1 point - et à à 1,1% en 2019, sans changement par rapport aux prévisions de novembre.

L'Inde va passer devant la Chine

L'OCDE est en revanche plus positive pour le Japon en 2018, avec une prévision de croissance revue en hausse de 0,3 point à 1,5%. Celle de 2019 n'est relevée que de 0,1 point à 1,1%. En ce qui concerne les pays émergents, l'OCDE a légèrement révisé ses anticipations pour la Chine en 2018 (+0,1 point à 6,7%) et maintenu sa prévision d'une croissance de 6,4% en 2019. Avec des prévisions revues en hausse, l'Inde passerait devant la Chine avec une croissance attendue à 7,2% cette année (+0,2 point) et à 7,5% en 2019 (+0,1 point).

L'OCDE, qui se montre plus optimiste pour le Brésil (+0,3 point à 2,2% en 2018 et +0,1 point à 2,4% en 2019), est en revanche plus réservée sur la Russie, avec une prévision revue en baisse de 0,1 point, à 1,8% en 2018 et une croissance attendue à 1,5% en 2019, sans changement par rapport aux prévisions de novembre.