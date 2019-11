L'OCDE voit la croissance mondiale tomber à son plus bas depuis la crise de 2008

L'OCDE abaisse sa prévision de croissance de l'économie mondiale pour 2020 à +3% et ne prévoit qu'une timide reprise en 2021. Elle reproche aux États de ne pas prendre en compte les changements structurels tels que la numérisation et le changement climatique.

Comme pour 2019, l'OCDE ne voit pas la croissance de l'économie mondiale dépasser la barre des 3% en 2020. L'Organisation de coopération et de développement économiques anticipe une croissance mondiale de 2,9% pour l'année à venir, soit 0,1 point de moins que dans ses prévisions de septembre. "Ces taux de croissance sont les plus bas depuis la crise financière", note l'OCDE qui explique que l'économie mondiale restera pénalisée par "une forte incertitude politique, ainsi que des investissements et des échanges faibles".

Pour 2021, l'OCDE table sur un retour à une croissance de l'économie mondiale de l'ordre de 3%. Mais, si l'institution salue l'action des banques centrales pour soutenir l'économie, elle prévient d'un "déséquilibre" entre les politiques monétaires et budgétaires, et appelle plus de pays à mener des politiques fiscales "incitatives" pour stimuler l'investissement de long terme.

L'OCDE exprime aussi sa "plus grande préoccupation" sur le fait que la poursuite de la "détérioration des perspectives" reflète "des changements structurels non pris en compte (par les États) plus qu'un éventuel choc cyclique", citant la numérisation, le changement climatique, et un nouvel ordre géopolitique et du commerce mondial depuis la fin des années 1990. "Ce serait une erreur politique de considérer ces changements comme des facteurs temporaires qui pourraient être traités par la politique monétaire ou fiscale: ils sont structurels", insiste l'institution.

La Chine sauve les meubles

Dans le détail, le ralentissement s'accentue aux États-Unis, avec une croissance attendue finalement à 2,3% cette année (-0,1 point par rapport aux prévisions de septembre), puis à 2% en 2020 et 2021.

La Chine devrait faire un tout petit peu mieux que prévu cette année à 6,2% (+0,1 point), avant de passer sous la barre des 6% l'an prochain (5,7%) et en 2021 (5,5%). L'autre géant asiatique, l'Inde, devrait voir son économie accélérer l'an prochain à 6,2% (-0,1 point), puis à 6,4% en 2021.

Croissance allemande atone

En Europe, la France continue de résister, avec une croissance attendue à 1,2% en 2020 (sans changement) et 2021, après 1,3% cette année, tandis que l'Allemagne, première économie européenne, fera un tout petit peu mieux que précédemment anticipé cette année à 0,6% (+0,1 point par rapport aux prévisions de septembre), avant de ralentir en 2020 à 0,4%, soit 0,2 point de moins que lors des dernières prévisions, et de repartir en 2021 avec une croissance de 0,9%.