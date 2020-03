L'ONU craint un ralentissement des investissements

Selon les projections de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced), l'épidémie aura un impact inévitable sur les IED , un terme qui désigne les investissements par lesquels une entreprise résidente dans un pays acquière un intérêt durable dans une entité résidente dans un autre pays.

La Cnuced a chiffré le ralentissement économique lié au coronavirus et s'attend à ce que la croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) mondial soit réduite de -0,5% si l'épidémie est maîtrisée au cours du premier semestre, et de -1,5% en cas de scénario dramatique .

Dans leur étude, les économistes de l'ONU indiquent que le tassement des investissements étrangers sera particulièrement ressenti dans les pays les plus touchés par l'épidémie. Mais ils soulignent aussi que " le choc négatif de la demande et l'impact économique des perturbations des chaînes d'approvisionnement" de Chine, de Corée du Sud, du Japon et des économies de l'Asie du Sud-Est, " affecteront les perspectives d'investissement dans d'autres pays".