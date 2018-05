L'UE en quête de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande

L’UE va entamer en juillet des négociations de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Même si l’Australie n’est que le 18e partenaire commercial de l’Union, et la Nouvelle-Zélande son 50e, les agriculteurs européens suivront de très près les discussions.

Un calendrier plutôt ambitieux vu la levée de boucliers que ces discussions pourraient susciter dans le secteur agricole européen, voire au sein de l’opinion publique des pays concernés alors que le libre-échange n’a plus trop la cote ces temps-ci. On se souviendra qu’il avait fallu cinq ans pour conclure un accord comparable avec le Canada, sans compter la longue procédure de ratification – dont le "couac" wallon – qui s’en était suivie.

Ratification simplifiée

En attendant, l’Union a donc les yeux rivés sur l’ Australie et la Nouvelle-Zélande , respectivement ses 18e et 50e partenaires commerciaux . La commissaire au Commerce Cecilia Malmström s’y rendra dès le mois prochain. "Lancer ces discussions entre partenaires qui sont sur la même longueur d’ondes envoie un message fort au moment où ils sont plusieurs à emprunter la voie facile du protectionnisme" , s’est-elle félicitée. Une pique à peine voilée à l’encontre de l’administration Trump qui continue à menacer l’Union de droits de douane sur ses exportations d’acier et d’aluminium.

Un premier round de négociations s’ouvrira avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans le courant du mois de juillet, à Bruxelles. Côté européen, on s’attend à des grincements de dents de la part de nos agriculteurs qui devraient voir d’un mauvais œil la perspective d’une augmentation des importations de viande bovine et ovine provenant d’Australie et de Nouvelle-Zélande, ainsi que de produits laitiers. Des inquiétudes prises en compte par le Conseil qui précise dans un communiqué de presse que "les secteurs vulnérables comme l’agriculture" ne seront pas totalement libéralisés.