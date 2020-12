L'UE recommande de maintenir le trafic avec le Royaume-Uni

Plusieurs pays européens ont fermé temporairement leurs frontières aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni, et parfois au fret, suite à la découverte d'une variante du Covid-19 particulièrement contagieuse. Ces décisions, à nouveau peu coordonnées entre les États de l'Union européenne (UE), ont entraîné un chaos et des files de camions sur les routes britanniques. La suspension du trafic n'est pas d'une durée égale dans chaque État, ce qui entraîne également une confusion. En outre, le trafic de marchandises s'était accru ces dernières semaines en raison du Brexit et de l'absence d'accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni, les entreprises des deux zones étant pressées d'importer le plus possible de marchandises.