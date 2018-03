L'US Air Force pourrait réduire ses achats de F-35 si les coûts ne baissent pas

Les coûts opérationnels et logistiques pharaoniques du F-35 pourraient contraindre l'US Air Force à réduire d'un tiers le nombre d'appareil qu'elle souhaite acquérir.

L'US Air Force pourrait être contrainte de réduire d'un tiers ses achats du chasseur furtif F-35 de l'avionneur Lockheed Martin si elle ne parvient pas à réduire les coûts opérationnels et logistiques de 38% au cours de la prochaine décennie, a rapporté mecredi l'agence de presse économique Bloomberg, citant une analyse interne de l'armée de l'air américaine.

Elle devrait ainsi renoncer à 590 des 1.763 appareils prévus , selon le bureau de la force aérienne américaine chargé d'évaluer l'impact du F-35 Lightning II sur ses opérations et son budget, dont Bloomberg a pris connaissance.

Le Pentagone a récemment indiqué avoir réussi à stabiliser les coûts d'acquisition et de développement du F-35, le programme d'armement le plus cher de l'histoire des Etats-Unis, dont il envisage d'acquérir 2.456 exemplaires en trois versions, pour l'US Air Force, l'US Navy et le corps des Marines. Le coût total du programme est désormais estimé à 406,1 milliards de dollars, pratiquement inchangé par rapport aux 406,5 milliards calculés l'an dernier dans un rapport interne.