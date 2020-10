L'échec des négociations sur la fiscalité mondiale coûterait 1% de croissance par an

Alors que les négociations sur la réforme de la fiscalité internationale sont suspendues, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui les orchestre prévient: l'absence de consensus pourrait mener à l'éclosion de nouveaux conflits fiscaux et commerciaux, qui pourraient provoquer une réduction du produit intérieur brut mondial de 1% par an.

Pour 100 milliards de plus

En plus de freiner l'économie, un échec du processus priverait les pouvoirs publics des recettes qu'il vise précisément à leur fournir. Une étude d'impact publiée ce lundi détaille l'effet qu'aurait la solution mise sur la table en 2019 et qui prévoit d'une part de permettre à une juridiction de taxer une partie des revenus d'une multinationale qui y fait des bénéfices sans y être présente physiquement et d'autre part, de fixer un niveau de taxation minimale. Les deux piliers du projet d'accord pourraient augmenter la fiscalité globale sur les revenus d'environ 60 à 100 milliards de dollars par an.