L'économie mondiale se reprend, selon le G20

La croissance mondiale devrait s'accentuer modérément cette année et l'année prochaine, estiment ce dimanche les ministres des Finances et les banquiers centraux des pays du G20, réunis à Fukuoka au Japon, dans leur projet de communiqué final. Des risques baissiers pèsent cependant sur cette évolution, notamment du fait des tensions commerciales et géopolitiques qui se sont intensifiées sur la planète, lit-on également dans le projet de communiqué final qui sera rendu public ce dimanche au second jour des réunions à Fukuoka.

"La croissance mondiale semble se stabiliser, et devrait reprendre modérément cette année et en 2020", lit-on dans le projet, consulté par Reuters. "Cependant, la croissance reste faible, avec des risques baissiers. L'aspect le plus important concerne les tensions commerciales et géopolitiques, qui se sont intensifiées. Nous continuerons de faire face à ces risques, et nous nous tiendrons prêts à prendre de nouvelles mesures", lit-on également.