La Banque mondiale inquiète pour la reprise

Dans ses nouvelles prévisions, la Banque mondiale table sur un rebond plutôt modeste de la croissance mondiale de 4% en 2021 , après une baisse de 4,3% enregistrée en 2020. En juin dernier, l’institution multilatérale envisageait une reprise de 4,2% cette année mais entre-temps, on a assisté à une deuxième vague de contaminations et à une mutation du virus dans certains pays.

L’Europe et les Etats-Unis affichent grosso modo le même rythme de croissance pour cette année, soit 3,6% et 3,5%, tandis que le Japon devra se contenter de 2,5%. L’économie chinoise par contre est repartie au rythme de 7,9% en 2021 après une contraction de 2,6% seulement en 2020.

Le scénario le plus pessimiste – hausse continue des contaminations et retard dans le déploiement des vaccins – équivaut à une croissance de seulement 1,6% en 2021. L’hypothèse la plus optimiste – maîtrise de la pandémie et accélération de la vaccination – permet d’envisager une croissance de pratiquement 5%.