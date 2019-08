La Chine pourrait ne pas riposter aux dernières surtaxes américaines

La Chine a laissé entendre jeudi qu'elle pourrait s'abstenir de répliquer aux dernières surtaxes douanières américaines sur ses produits, arguant que la guerre commerciale menaçait la croissance mondiale et qu'une reprise des négociations restait possible.

Pékin et Washington sont engagés depuis plus d'un an dans un bras de fer commercial à base de surtaxes réciproques qui s'appliquent désormais à plus de 360 milliards de dollars d'échanges commerciaux annuels et qui frappent durement les entreprises des deux côtés du Pacifique.