La Chine suspend des taxes supplémentaires sur des produits américains

La Chine a suspendu les taxes douanières supplémentaires sur des produits américains qui devaient entrer en vigueur dimanche, après l'annonce vendredi par Pékin et Washington d'une trêve dans leur guerre commerciale.

La Chine suspend l'entrée en vigueur de taxes de 10% et 5% sur certaines importations américaines, et "elle continue de suspendre des taxes supplémentaires sur les automobiles et les pièces détachées fabriquées aux Etats-Unis", a déclaré dimanche le ministère chinois des Finances.