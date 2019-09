La Chine va exempter de surtaxes douanières certains produits américains

La détente se poursuit dans les relations sino-américaines. La Chine vient de publier une liste de produits américains qui seront exemptés des surtaxes douanières mises en place l'an dernier, au moment où Pékin et Washington doivent se retrouver en octobre pour des pourparlers commerciaux.

16 catégories de produits américains , jusqu'ici frappés de surtaxes douanières par la Chine, vont être exemptés de cette taxation supplémentaire à compter du 17 septembre. La mesure voulue par le gouvernement chinois vaut pour un an. C'est un signe supplémentaire de la volonté des deux premières puissances mondiales de régler leurs différends commerciaux. Pour rappel, la Chine et les Etats-Unis se livrent depuis 2018 une guerre commerciale qui s'est traduite par l'imposition mutuelle de droits de douane sur des centaines de milliards de dollars d'échanges bilatéraux.

Rendez-vous en octobre

Des droits de douane punitifs continueront de s'appliquer sur de grandes catégories de produits agricoles made in USA, comme le soja et la viande de porc. Le gouvernement chinois a toutefois précisé que d'autres listes de produits soustraits aux surtaxes douanières pourraient être annoncées après étude et "en temps voulu".