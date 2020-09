La Chine veut conquérir l'Arctique

Le sort de l'Arctique canadien a été scellé il y a tout juste 140 ans. L'Empire britannique, plus préoccupé alors par ses colonies des Indes que par un Pôle Nord inhospitalier, cède ses territoires arctiques de l'Amérique du Nord au Canada en septembre 1880. Le Grand Nord est depuis les années 2000 l'objet de tous les fantasmes et de toutes les convoitises. Dernière en date, la tentative de conquête par la Chine d'un immense territoire de 1.101 km², soit près de la moitié du Luxembourg, aux confins de l'Arctique. Plus précisément à Hope Bay, où se trouve une mine d'or dont les réserves de 3,1 millions d'onces d'or aiguisent l'appétit de Pékin.