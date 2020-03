La Fed baisse ses taux, les banques centrales rassurent

La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé dans un communiqué une seconde baisse de taux en moins de deux semaines pour tenter de contrer les conséquences économiques provoquées par la crise du coronavirus. La Fed va placer ses taux entre 0% et 0,25%.

La Fed a de nouveau abaissé ses taux de 1 point, dimanche, les ramenant dans une fourchette comprise entre 0 et 0,25% , en raison des conséquences économiques de l'épidémie de nouveau coronavirus, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

La Fed a par ailleurs annoncé l'achat de 500 milliards de dollars de bons du Trésor et de 200 milliards de dollars de titres hypothécaires .

La baisse des taux surprise a été prise alors que le comité monétaire habituel de la Fed, qui va se réunir mardi et mercredi, doit rassurer les marchés. Wall Street a connu jeudi sa pire journée depuis le krach boursier d'octobre 1987.

Les banques centrales agissent à l'unisson

L'opération vise à assurer une disponibilité suffisante en dollars américains sur le marché et concerne la Réserve fédérale américaine, la BCE et les banques centrales du Japon, du Royaume-Uni, du Canada et de Suisse, selon un communiqué de l'institut monétaire de Francfort.