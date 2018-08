La Fed croit en la théorie de la courbe des taux

Les conseillers en recherche de la Réserve fédérale américaine se sont penchés sur l'écart entre taux courts et taux longs aux Etats-Unis. Et selon eux, l'évolution des deux courbes laisse à penser que le risque d'une récession grandit.

Même la Réserve fédérale s’y intéresse de près. Son équipe de San Francisco a voulu en savoir plus sur son pouvoir de prédiction et a publié cette semaine les conclusions d’une étude sur le sujet, se focalisant sur l’écart entre le taux à 3 mois et celui à 10 ans (alors que la plupart des analystes se centrent sur le spread 2-10 ans). "À la lumière des preuves relatives à sa puissance prédictive pour les récessions, l’évolution récente de la courbe des taux donne à penser que le risque d’une récession pourrait être en train d’augmenter", ont écrit Michael Bauer et Thomas Mertens, conseillers en recherche de la Fed de San Francisco. Autrement dit, ils confirment la théorie de prédiction.