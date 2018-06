La Fed envisage deux hausses supplémentaires en 2018

Comme attendu, le Comité monétaire de la banque centrale américaine a relevé une nouvelle fois ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage (0,25%) pour les porter dans la fourchette de 1,75% à 2%. Ce tour de vis est le second de l'année et deux nouvelles hausses de taux sont encore envisagées cette année. Le président de la Fed, Jerome Powell, tient en ce moment une conférence de presse.

La Réserve fédérale est apparue sous un costume de faucon mercredi soir, image que l’on donne aux banquiers centraux favorables à une politique monétaire plus stricte destinée à contenir l’inflation. C’est précisément l’inflation qui semble préoccuper la banque centrale des Etats-Unis.

La Fed a relevé son principal taux directeur à 2%, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis avril 2008 . Plus précisément, les taux des fonds fédéraux sont appelés à fluctuer dans une fourchette allant de 1,75% à 2%, contre 1,50% à 1,75% précédemment. C’est la septième hausse depuis que la Fed a commencé à resserrer la vis monétaire en décembre 2015.

L’explication figure dans les nouvelles prévisions d’inflation de la Fed , publiées en marge de la décision de politique monétaire. En mars, la banque centrale s’attendait à une inflation sous-jacente, c’est-à-dire hors prix de l’alimentation et de l’énergie, à 1,9%. Les économistes estimaient, en majorité, que la Fed porterait cette prévision d’inflation à 2% mais elle l’a placée à 2,1%, soit au-delà de son objectif officiel. En mars, les banquiers centraux américains ne voyaient pas l’inflation dépasser leur objectif de 2% avant 2020.

Le dollar reprend des forces

Dans son communiqué publié mercredi soir, la Fed hausse le ton face à cette inflation qui devrait grimper plus rapidement que prévu. La banque centrale a ainsi abandonné sa promesse de laisser, pour un certain temps, ses taux en dessous de leur niveau de long terme.

Elle semble aussi plutôt confiante à l’égard de la croissance économique puisqu’elle évoque une "activité économique qui a augmenté à un rythme robuste", alors qu’elle évoquait un rythme "modéré" début mai. En conséquence, la banque centrale des Etats-Unis prévoit "de futures augmentations graduelles de la fourchette cible des taux des fonds fédéraux", son principal instrument de politique monétaire. Là aussi, le langage s’est quelque peu corsé puiqu’il y a un mois et demi, la Fed évoquait des "ajustements graduels", et non des "augmentations".