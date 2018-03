La charge de Trump contre la Chine

Après les droits de douane sur l’acier et l’aluminium, Donald Trump a annoncé des mesures punitives portant sur les importations chinoises. La Chine n’a pas tardé à réagir. Notre analyse.

Entre la Chine et les Etats-Unis, le torchon brûle. Donald Trump a annoncé, jeudi, 60 milliards de dollars (48,5 milliards d’euros) de sanctions commerciales contre Pékin, faisant perdre dans la foulée près de 3% à l’indice Dow Jones. La liste des produits visés devrait être publiée d’ici 15 jours. Donc pour l’heure, cette annonce ressemble davantage à un avertissement.

"Si les Etats-Unis s’obstinent, nous nous battrons jusqu’au bout." Hua Chunying Porte-parole de la diplomatie chinoise

Mais une autre guerre se consume depuis déjà quelques semaines entre les deux pays. Donald Trump avait annoncé début mars de nouvelles taxes douanières sur les importations d’acier et d’aluminium. En représailles, Pékin a finalement décidé ce vendredi de publier une liste de 128 produits américains qui seront taxés entre 15 et 25%, comme le vin, les fruits et la viande de porc. Une réponse jugée modeste, car la Chine ne veut pas d’une guerre commerciale et espère pouvoir négocier avec les Etats-Unis. Mais "si les Etats-Unis s’obstinent, nous nous battrons jusqu’au bout", a averti Hua Chunying, porte-parole de la diplomatie chinoise.

Ce que veut Trump.

Déjà pendant la campagne présidentielle, Trump avait multiplié les mises en garde à l’égard de Pékin, et promis de lutter contre les "pratiques illégales" et "l’agression économique" du géant asiatique. Aujourd’hui, le président américain met à exécution ses menaces, pour mettre un terme à ce qu’il affirme être le vol de propriété intellectuelle américaine par les Chinois.

Le locataire de la Maison-Blanche est donc passé des mots aux actes, et applique, une fois de plus, sa politique de "l’Amérique d’abord" et du protectionnisme au détriment du commerce international. Washington blâme la Chine pour son colossal excédent commercial avec les États-Unis (375,2 milliards de dollars en 2017, selon les douanes chinoises). Donald Trump a d’ailleurs répété jeudi avoir demandé aux plus hauts représentants chinois "de réduire, immédiatement, ce déficit de 100 milliards de dollars".

Quelles conséquences?

Les mesures américaines "mettent en danger l’ordre commercial international et la stabilité économique", selon l’ambassade de Chine à Washington. Un point de vue partagé par de nombreux économistes. Le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a ainsi estimé qu’un "virage vers le protectionnisme poserait un risque sérieux pour la croissance de la productivité et la croissance potentielle de l’économie mondiale".

Autre sujet d’inquiétude: l’agriculture américaine. Car en voulant protéger les producteurs d’acier et d’aluminium, Donald Trump ouvre la voie à de possibles représailles qui affecteraient d’autres secteurs. Si la Chine ne vise pas pour l’instant les exportations américaines de soja – que les Américains ont exporté en Chine à hauteur de 14 milliards de dollars l’an dernier –, elle pourrait changer d’avis en fonction des négociations avec Washington. "La Chine n’a en aucun cas peur d’une guerre commerciale", a averti le ministère chinois du Commerce.

Comment réagissent les marchés?

Les marchés asiatiques et européens ont souffert en fin de semaine de l’escalade des tensions commerciales suite à la décision des Etats-Unis d’imposer des droits de douane sur les biens importés de Chine. En Asie, vendredi, l’indice Nikkei a perdu 4,54% à la clôture, et le Hang Seng 2,45%. En Europe, le Stoxx 600 est retombé à son niveau de février 2017. Le secteur automobile et celui des assurances ont souffert le plus ce vendredi, alors que la veille, les banques et le secteur minier affichaient les plus fortes pertes.

"C’est la première fois que les marchés réagissent violemment à des mesures politiques. Certes, dans le passé, le référendum britannique ou l’élection américaine avait généré de la volatilité à court terme. Mais cette fois, il ne s’agit pas d’une réaction à un scrutin, mais bien à une stratégie politique déployée par la Maison- Blanche et dont les conséquences inquiètent sérieusement les investisseurs", ont noté les analystes d’Aurel BGC.

Le retour de la volatilité, avec un indice Vix revenu à 25, et le regain d’aversion au risque ont favorisé un retour vers les actifs refuges, comme l’or, le yen et les rendements obligataires.