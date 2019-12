La cour d'appel de l'OMC paralysée

Les Etats-Unis refusent d'y nommer de nouveaux juges. Sa disparition "pourrait ouvrir la porte à une plus grande incertitude et à des représailles incontrôlées". Le multilatéralisme commercial mis à rude épreuve.

Au coeur des débats

La paralysie du département juridique de l'OMC coïncide avec la réunion de lundi à mercredi , à huis clos, de l'organe suprême de l'organisation, le Conseil général, qui réunit l'ensemble des membres de l'OMC. Le tribunal d'appel, dont l'administration du président américain Donald Trump dénonce les dysfonctionnements, sera au coeur des débats. Sa disparition "pourrait ouvrir la porte à une plus grande incertitude et à des représailles incontrôlées", a prévenu le directeur de l'OMC, Roberto Azevedo.

Les Etats membres de l'OMC, créée en 1995 sur les cendres du Gatt, dont les verdicts n'étaient pas contraignants, contrairement à ceux de l'actuel organe d'appel, devaient régler le problème avant le 10 décembre, date à laquelle, en raison des fins de mandats, le nombre de magistrats ne sera plus suffisant pour son bon fonctionnement. A moins d'un accord surprise, à la date du 11 décembre, l'OMC ne sera plus en mesure de contraindre ses 164 membres à suivre ses règles, une situation fragilisant davantage le multilatéralisme international, déjà mis à rude épreuve par le président américain. "Il ne fait aucun doute que l'administration Trump a tué l'organe d'appel. C'était son intention, et elle a réussi", a commenté à l'AFP Edward Alden, expert en politique commerciale au Council on Foreign Relations.