"La fin du secret bancaire, c'est plus de 102 milliards d'impôts collectés"

La réforme de la fiscalité mondiale est dans les limbes, mais l'OCDE croit toujours à un accord cette année et espère que les ministres des Finances du G20 confirmeront l'ambition ce week-end. Ce sera la troisième et dernière étape majeure vers la création d'un système fiscal international plus juste, explique le directeur fiscalité de l'OCDE, Pascal Saint-Amans. Alors que la fin du secret bancaire a déjà généré plus de 102 milliards d'impôts collectés.

La réforme fiscale du siècle, celle qui doit permettre de capter les revenus des géants du net, aura-t-elle lieu? Sous l'impulsion du G20 et sous l'égide de l'Organisation de la coopération et de développement économiques (OCDE), 137 pays cherchent à conclure un accord cette année. Mais une nouvelle proposition américaine a jeté une ombre sur la dynamique. Pascal Saint-Amans, le directeur du centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE, est à Ryad, où se réunissent ce week-end les ministres des Finances du G20. Interview par téléphone.

Posons le cadre: si l’OCDE espère un accord sur la réforme de la fiscalité mondiale cette année, c'est d'abord parce que les États-Unis l'ont voulu...

En 2012, quand on a commencé dans le cadre du G20 à retoucher la fiscalité internationale, la question la numérisation de l’économie était en haut de l’affiche. En 2015, quand on a produit tout le paquet sur la réforme de la fiscalité internationale pour lutter contre les paradis fiscaux, on n’a pas eu de position sur l’économie numérique, ce qui a créé beaucoup de frustrations. Notamment parce que les États-Unis étaient opposés à toute forme de négociation. Il se trouve que la réforme fiscale américaine a changé la donne. En 2017, ils étaient prêts à négocier un changement de règles. Au cours de 2019, les discussions se sont cristalisées autour d’un paquet qui comprendrait deux piliers. Un: faire en sorte qu’un pays puisse taxer des entreprises même lorsque ces entreprises ne sont pas présentes sur son territoire – et ça on voit bien que c’est lié à la numérisation de l’économie. Et deux, réguler la compétition fiscale: les pays ont tendance à faire une course au moins-disant, donc il va falloir mettre une limite à tout ça. Et ça aussi, c’est lié à la réforme fiscale américaine.

Mais en décembre, les mêmes États-Unis ont demandé que ces nouvelles règles soient optionnelles pour les entreprises. Inacceptable pour les autres…

On s’est donc accordé pour finaliser la description des deux piliers et on discutera de cette "optionnalité" seulement quand on aura développé le paquet, en juillet.

Une fiscalité optionnelle, ça semble antinomique: pourquoi une entreprise irait-elle se faire imposer de manière volontaire?

L’optionnalité que proposent les États-Unis ne concerne pas le pilier 2 (impôt minimum) mais le pilier 1: ne plus payer des impôts seulement dans l’État de résidence mais aussi dans les États de marché. Le Secrétaire américain au Trésor dit: ce changement est radical, il ne concerne pas que le numérique, or il y a des entreprises qui ne sont pas du tout prêtes, qui vont faire le désordre au Congrès et on risque de ne pas être capables d’appliquer la mesure. Or, si c’est optionnel on pourra en faire une loi. Et par ailleurs, les principales entreprises numériques sont, disent-elles, prêtes à le faire.

Les États-Unis ne sont à mon avis pas dans une position où ils poseraient une condition impossible à l’accord, mais dans une approche qu’ils pensent être constructive. Ce que les États-Unis (ou en tout cas le Secrétaire américain au Trésor) sous-estiment à mon avis c’est le fait que pour tous les autres pays, la fiscalité ça ne peut pas être optionnel. On a jusqu’en juillet pour essayer de trouver une solution.

Dans ce contexte, qu'attendre du G20 de ce week-end?

Un message politique de soutien des progrès qui ont été faits, qui sont substantiels. Un encouragement à avoir un accord avant la fin de l’année. Et une discussion entre les pays et les États-Unis pour dire comment on sort de cette question de l’optionnalité, parce que si c’est optionnel il n’y aura pas d’accord, et on est tous convaincus qu’il faut qu’il y ait un accord. Mais on est dans une négociation avec de très forts enjeux et de forts risques d’échec parce qu’il y a encore des positions irréconciliables.

Et sans accord, l’Europe reviendra à son projet de taxer les Gafa de son côté…

On a une très bonne coordination avec l’Union européenne, ils n’essaient pas de développer leurs solutions numériques seuls de leur côté. Ils se calent sur les travaux de l’OCDE – le commissaire à l’Économie Paolo Gentiloni a tweeté: l’Europe ne travaille pas sur un plan B. C’est extrêmement important.

Outre la question essentielle de l'optionnalité, quels sont les autres éléments à résoudre?

Quel est le volume de profit qu’on redistribue dans les pays de marché. Quel est le niveau de sécurité juridique que l’on peut introduire – certains pays veulent une sécurité juridique absolue, de l’arbitrage s’il y a un conflit pour pouvoir résoudre automatiquement les conflits; les pays émergents et en voie de développement refusent. Il y a aussi la "différenciation numérique": si on donne plus d’argent aux pays de marché, faut-il en donner encore plus quand c’est du numérique que quand ce n’est pas du numérique? Et puis, il y a les modalités techniques d’application d’une réforme qui est assez fondamentale.

Un de ses enjeux, c’est de restaurer un sentiment d’équité face à l’impôt. L’accord qui se dessine sera-t-il assez lisible de ce point de vue? Révolution ou simple étape?

Il faut rappeler les progrès phénoménaux au cours des dix dernières années en matière d’amélioration de la justice fiscale. La fin du secret bancaire, c’est majeur: 50 millions de comptes bancaires échangés, plus de 102 milliards d’impôts collectés par les pays grâce à l’échange automatique de renseignements. En second lieu, pour les entreprises, ça fait trois ans qu’on applique la stratégie contre l’érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices (BEPS). Les résultats sont majeurs: l’argent localisé dans les Bermudes, les Caïmans, les juridictions à zéro fiscalité s’effondre.

Vous avez des chiffres?

Pas encore. On est juste au moment où on commence à collecter des données pour mesurer l’impact. Mais ce que l’on voit quand on discute avec le business, avec les avocats fiscalistes, avec les administrations fiscales, c’est que les comportements des entreprises ont changé radicalement. Le fait de mettre tout son argent dans un paradis fiscal, c’est fini. Le fait de structurer ses investissements pour aller en Inde par l’île Maurice, c’est fini.

Donc, ce dont on parle aujourd’hui, c’est la troisième étape. Après l’échange de renseignements pour lutter contre la fraude. Après BEPS, pour limiter l’évasion fiscale par l’utilisation des paradis fiscaux. Il s’agit aujourd'hui de faire en sorte que les entreprises paient les bons montants aux bons endroits. C’est en quelque sorte la dernière étape pour arriver à ce que le système international soit plus juste. On a bouché les trous, là on change le cadre.

Mais tout ça ne donnera pas pour autant des ailes aux finances publiques...

Effectivement, ce n’est pas ça qui va permettre de financer la réforme des retraites françaises ou la réforme du budget européen. Mais il y a des montants substantiels à la clé, même si à l’échelle budgétaire on est dans l’épaisseur du trait. Et au-delà des montants, ce qui est en jeu, c’est le sentiment de justice ou d’injustice. Dans la crise populiste/anti-mondialiste qu’on a, le sentiment que les règles internationales facilitent l’évasion pour les riches et que tout retombe sur les petits, ce sentiment d’injustice est extrêmement important à traiter.

L’étape d’après, ce sera la fiscalité climatique?