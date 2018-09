La guerre commerciale USA-Chine ne faiblit pas

Citant des sources haut placées, plusieurs médias dont le Wall Street Journal et le New York Times affirment que le président américain a décidé - comme attendu - d'imposer de nouvelles taxes douanières sur des importations chinoises d'une valeur de 200 milliards de dollars . Il annoncerait et officialiserait ces mesures dans quelques jours, probablement lundi ou mardi.

→ Seraient concernés les produits de technologie internet et autres appareils électroniques, les cartes de circuits imprimés et sur les biens de consommation comme les fruits de mer, les meubles et luminaires, les pneus, les produits chimiques, les plastiques, les vélos et les sièges auto pour bébés.