La riposte chinoise après les taxations américaines

"La Chine n'a en aucun cas peur d'une guerre commerciale". Telle est la réponse du ministre chinois du Commerce aux mesures punitives des Américains ciblant 60 milliards de dollars d'importations venant de l'Empire du Milieu. Plus tôt, l'ambassade de Chine à Washington affichait la même défiance en signalant que "si une guerre commerciale devait être lancée par les Etats-Unis, la Chine se battrait jusqu'au bout pour défendre ses propres et légitimes intérêts par tous les moyens nécessaires."

La Chine croit encore au dialogue

Parmi les produits dans le viseur de Pékin, on retrouve les fruits frais, le vin, l'éthanol, ou le ginseng , mais aussi les tubes d'acier sans soudure . Ces produits seraient frappés d'une taxe de 15% alors que la viande de porc et l'aluminium recyclé seraient eux taxés à hauteur de 25%.

Douces ou pas, les mesures brandies par les Chinois mettent les marchés encore plus sous pression. Le spectre de la guerre commerciale entre les deux géants du Pacifique a fait trébucher les places boursières mondiales, Shanghai cédant plus de 3% à la clôture, et Tokyo plus de 4,5%. Jeudi, Wall Street avait déjà perdu près de 3%.