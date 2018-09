La riposte de Jack Ma à la guerre commerciale coûtera 1 million de jobs aux USA

Mais entre-temps, la Chine et les Etats-Unis ont multiplié les accrochages sur le front commercial. Dernier épisode en date: le locataire de la Maison-Blanche a imposé de nouveaux tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine en plus des 50 milliards d'importations déjà sanctionnés il y a quelques mois par le président Trump. Pékin a répliqué sur le même montant de biens américains.

"Cette promesse se fondait sur deux conditions préalables: celle d'une coopération amicale entre la Chine et les Etats-Unis, et celle d'un commerce bilatéral rationnel et objectif. La situation actuelle fait que ces conditions préalables sont compromises".

Jack Ma, qui prendra sa retraite en septembre 2019, a estimé en début de semaine que les frictions commerciales entre les deux pays pourraient durer encore 20 ans et compliquer sérieusement la situation de toutes les parties concernées. Ce jeudi, le milliardaire chinois revient à la charge. Il indique dans la presse de son pays qu'au vu de la dégradation des relations sino-américaines "il n'y a pas moyen de réaliser la promesse" de créer un million d'emplois sur le sol américain. "Cet engagement est fondé sur une coopération Chine-US amicale et le postulat d'un commerce bilatéral rationnel et objectif", argumente l'homme le plus riche de Chine pour qui "la situation actuelle a déjà annulé le postulat de départ".