Le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale

Le Fonds monétaire international abaisse sa prévision de croissance mondiale, mais aussi pour la zone euro. Pourquoi? A cause des tensions commerciales avec les USA et les inquiétudes liées au Brexit.

Que retenir des dernières prévisions en date du FMI? Le Fonds monétaire international revoit en baisse ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale sur fond de montée des incertitudes liées aux tensions commerciales et à la situation de certains pays émergents. Dans le détail:

• Le FMI table désormais sur une croissance du produit intérieur brut mondial (PIB) de 3,7% pour 2018 et 2019 (-0,2 point), une hausse similaire à celle de 2017.

• Le Fonds a également abaissé la prévision de croissance de la zone euro à 2% cette année (-0,2 point) dont celle de l'Allemagne (+1,9% soit -0,3 point) et de la France (+1,6% soit -0,2 point) dont les exportations pâtissent du ralentissement économique en Chine. Le FMI relève les tensions politiques et diplomatiques qui ont contribué à affaiblir certaines économies. Il parle des difficultés récentes en Italie de former un gouvernement, les incertitudes que fait toujours peser le Brexit en Grande-Bretagne. C'est la deuxième fois qu'il procède à une révision pour 2018: en avril, il tablait sur 2,4%. "Une croissance plus lente des exportations après une forte poussée au dernier trimestre 2017 a notablement contribué au ralentissement de la zone euro" cette année, constate le FMI dans son nouveau rapport. L'an passé, l'ensemble des 19 pays ayant adopté la monnaie unique avait vu le PIB total de la zone augmenter de 2,4%.

Quant au Royaume-Uni, qui a encore admis lundi qu'il restait toujours de "gros problèmes" à résoudre dans ses négociations pour la sortie du pays de l'UE, prévue le 29 mars, le FMI a laissé ses prévisions inchangées par rapport à juillet. Maurice Obstfeld, économiste en chef du FMI, n'écarte pas "le risque d'un échec possible des négociations sur le Brexit" entre le Royaume Uni et l'UE.

Ces chiffres de croissance plus modérés s'expliquent en partie par une forte augmentation de l'incertitude politique. Maurice Obstfeld Economiste en chef du FMI,

• La croissance des Etats-Unis va s'accélérer à un rythme particulièrement soutenu en 2018, largement stimulée par les réductions d'impôts, mais elle va s'essouffler dès l'an prochain sous l'effet de la guerre commerciale avec la Chine.

Vue en plein écran ©EPA

Concrètement? Pour l'heure, les prévisions de croissance en 2018 des États-Unis et de la Chine, les deux premières puissances économiques du monde, ont été maintenues, à respectivement +2,9% et +6,6%: des rythmes encore très soutenus. Pour les États-Unis la croissance envisagée se situe au-dessus de celle des pays avancés (+2,4%). Pour la Chine, elle dépasse légèrement celle de la région Asie en développement (+6,5%). Mais le FMI estime que la croissance va ralentir en 2019, à 2,5% pour les Etats-Unis (-0,2%) et +6,2% (-0,2%) pour la Chine.

• Le FMI se montre plus pessimiste pour l'Amérique Latine et la zone des Caraïbes dont le PIB pour 2018 est désormais attendu en hausse de 1,2% (-0,4 point). Dans cette partie du monde, le Venezuela s'enlise dans la récession et la reprise de l'expansion au Brésil, première puissance économique d'Amérique du Sud, sera bien moins forte que prévu. Enfin, l'Argentine, qui a obtenu du FMI une aide financière de 57 milliards de dollars, n'est pas épargnée par la crise des devises de certains pays émergents. La mauvaise passe de ces économies suit jusqu'à présent un scénario plus ou moins classique. Les États-Unis relèvent leurs taux d'intérêt. Les pays lourdement endettés en dollars en pâtissent. Les investisseurs se tournent vers des placements en dollars redevenus attractifs. Et les devises émergentes flanchent.