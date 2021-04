Le FMI revoit la croissance 2021 de la zone euro à la hausse

Relancée par la vaccination et boostée par la robuste croissance américaine , l'économie mondiale se remet désormais plus vite que prévu de la pandémie, a annoncé mardi le Fonds monétaire international (FMI), qui s'inquiète toutefois d'une reprise "à plusieurs vitesses" . Car si le Fonds a légèrement augmenté sa prévision de croissance 2021 en zone euro, de 0,2% par rapport à celle de janvier, l'écart se creuse avec les États-Unis .

Selon les pronostics du FMI, les USA sortiront plus vite de la pandémie grâce à une vaccination plus rapide, tandis que les 1.900 milliards de dollars du plan Biden auront un impact plus massif et rapide sur leur économie. La croissance du PIB américain est ainsi attendue en hausse de 6,4% cette année, soit une révision à la hausse de 1,3 point.