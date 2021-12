Le Forum économique mondial de Davos reporté "au début de l'été"

Le célèbre Forum économique, qui réunit chaque année l'élite mondiale et devait se tenir du 17 au 21 janvier prochain, est reporté à cause de la crise sanitaire.

"Les conditions actuelles de pandémie rendent la tenue d'une réunion mondiale en personne extrêmement difficile", insistent les organisateurs. "Malgré les protocoles sanitaires rigoureux de la réunion, la transmissibilité d'omicron et son impact sur les voyages et la mobilité ont rendu le report nécessaire ."

Des sessions en ligne maintenues

"Le report de la réunion annuelle n'empêchera pas la réalisation de progrès grâce à la poursuite des rencontres numériques entre les dirigeants, d'entreprises, de gouvernements et de la société civile. La coopération entre le secteur public et le secteur privé a progressé tout au long de la pandémie et cela va se poursuivre à un rythme soutenu", souligne dans le communiqué le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial.