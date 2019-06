Le G20 d'Osaka dans l'attente de l'entretien crucial Trump-Xi

Le résultat de la rencontre, ce samedi, entre Donald Trump et Xi Jinping donnera le ton du sommet. Un éventuel échec de la rencontre serait dommageable pour l’économie mondiale. La question climatique figure également au menu des discussions.

Difficile de dire après la première journée de discussions quelle sera l’issue du sommet du G20 d’Osaka (Ouest du Japon), tant le travail vers un consensus sur les principaux sujets de la rencontre, le commerce et le climat, semble difficile à atteindre. La rencontre de deux jours placée sous la surveillance de plus de 32.000 policiers a vu le 28 juin s’enchaîner les "bilatérales" entre dirigeants et les sessions officielles, sur l’économie numérique notamment.

Mais tout le monde attend la rencontre, ce samedi, entre le président américain, Donald Trump, et son homologue chinois, Xi Jinping. Son résultat donnera le ton du sommet.

"Les entraves au commerce ne profitent à aucun pays." shinzo abe premier ministre japonais

Les deux dirigeants doivent se retrouver pour tenter d’enrayer l’exacerbation des tensions commerciales entre eux, qui dépasse de plus en plus le simple cadre économique. Washington a ajouté le 21 juin cinq entreprises des hautes technologies à Huawei, le géant des télécommunications, à la liste des sociétés chinoises avec lesquelles les groupes américains ne peuvent faire des affaires. Au même moment, Xi Jinping effectuait une visite en Corée du Nord pour souligner l’influence chinoise, indispensable aux discussions sur la dénucléarisation.

Tout au long de la journée de vendredi, Donald Trump s’est voulu positif, disant attendre un entretien "productif". "Nous avons une bonne chance" de faire quelque chose avec la Chine, a-t-il ajouté, sans entrer dans les détails.

Xi Jinping, lui a averti contre les tendances aux "pratiques discriminatoires", ajoutant que "toute tentative de faire passer ses intérêts en premier, tout en nuisant à ceux des autres, ne permettra pas d’obtenir des soutiens".

Protectionnisme

L’hôte du sommet, le premier ministre japonais, Shinzo Abe, se démène pour obtenir un résultat positif entre la Chine, premier partenaire commercial de l’archipel, et les Etats-Unis, le garant de sa sécurité. "Les angoisses et mécontentements nés de la mondialisation peuvent inciter au protectionnisme et susciter de profondes divisions entre les pays. Mais les entraves au commerce ne profitent à aucun pays", a-t-il déclaré.

Un éventuel échec de la rencontre serait dommageable pour l’économie mondiale. "L’OMC attend un ralentissement cette année avec une hausse de seulement 2,6% des échanges, contre plus de 3% l’année dernière", rappelle Denis Hew, du Forum de coopération Asie-Pacifique (APEC) et qui s’inquiète pour la croissance si les tendances protectionnistes s’intensifient.

Pour le résultat de l’entretien Trump-Xi, Anthony Chan, analyste chez Union bancaire privée (UBP), table – traduisant un sentiment très partagé – sur "une trêve prolongée avec une reprise des négociations et le maintien des taxes douanières".

De quoi gagner un peu de temps et rassurer les marchés, sans pour autant donner une impulsion significative à un G20 qui aborde des sujets comme les investissements dans les infrastructures, la promotion des femmes ou des questions plus géopolitiques comme l’Iran et la Corée du Nord, mais qui se joue aussi et surtout sur la question climatique.

Lutte d’influence sur le climat

Sur ce point, il y a une lutte d’influence entre les Etats-Unis qui cherchent à convaincre d’autres pays de refuser de signer une déclaration les engageant notamment sur la pollution des océans au plastique ou vers une société sortie des énergies fossiles. Plusieurs pays seraient tentés, comme le Brésil, la Turquie ou l’Arabie saoudite.