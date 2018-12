Le Qatar va quitter l'Opep

Le Qatar, premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, est l'un des plus petits producteurs de l'Opep et son influence y est limitée. Le pays va quitter en janvier l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a annoncé le nouveau ministre de l'Énergie de l'émirat gazier.

Pour rappel, l'Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar en juin 2017 en l'accusant d'abriter des individus et des organisations qui lui sont hostiles. Mais Saad al-Kaabi a souligné que le retrait de l'Opep n'avait rien à voir avec l'embargo politique et économique imposé au Qatar par l'Arabie saoudite, chef de file de l'Opep, et trois autres pays du Golfe.