Le bitcoin passe sous la barre des 20.000 dollars

Nouvelle dégringolade. Samedi, le bitcoin est passé sous la barre des 20.000 dollars, poursuivant une baisse qui l'a fait chuter de près de 60% par rapport à son plus haut niveau de l'année.

Le bitcoin, la cryptomonnaie la plus importante et la plus connue au monde, perdait lundi 2,3%, à 19.527 dollars. Il est en baisse de 58,7% par rapport au sommet de l'année, atteint le 28 mars avec 48.234 dollars.