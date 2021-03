Le canal de Suez pourrait être débloqué "en début de semaine"

Le propriétaire de l'Ever Given espère un déblocage ce samedi soir. La société de dragage chargée de l'opération mise plutôt sur le début de semaine.

Il a dit espérer un déblocage du Ever Given pour "demain (samedi) soir", à la tombée de la nuit au Japon. "Le navire ne prend pas l'eau. Il n'y a aucun problème avec ses gouvernails et ses hélices. Une fois qu'il aura été renfloué, il devrait pouvoir fonctionner", a ajouté le dirigeant depuis Imabari (ouest du Japon), selon le quotidien Asahi Shimbun.