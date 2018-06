Le compromis de l'Opep, trop "vague" pour faire reculer les prix

Alors que les prix du brut ont plus que doublé en deux ans et que la demande augmente, Washington, Moscou et Riyad craignent une surchauffe du marché. La crainte des investisseurs est même de voir l'offre mondiale potentiellement reculer, alors que l'industrie vénézuélienne continue de s'effondrer et que Washington a dénoncé l'accord nucléaire avec l'Iran , soumettant Téhéran à de lourdes sanctions.

Le million invisible

"Les investisseurs espéraient une mesure plus agressive", avec une hausse chiffrée des objectifs de production, note Pablo Shah, analyste chez CEBR. Car le chiffre d'un milion de barils évoqué par le ministre saoudien du Pétrole, Khaled al-Faleh, est absent du texte final de l'Opep. Or les Saoudiens "avaient vraiment insisté sur ce chiffre d'un million de barils par jour, en en faisant la pub toute la semaine", rappelle M. McMonigle.

Depuis début 2017, l'Opep et ses 10 partenaires, soit 24 pays au total, représentant plus de la moitié de la production mondiale, limitent leurs extractions, une mesure qui a contribué à relancer les cours du brut. Mais la hausse du prix de l'essence inquiète dans les plus grandes économies, et le président américain Donald Trump a régulièrement critiqué l'Opep ces dernières semaines, l'accusant de ne pas agir. "J'espère que l'Opep va augmenter son débit de manière significative. Il faut garder les prix bas!" a encore tweeté M. Trump vendredi, au moment où l'Organisation publiait sa décision. "Juste avant les élections (de mi-mandat aux Etats-Unis en novembre), il est dans la pire situation possible. Il a baissé drastiquement les impôts, mais la mesure se perd complètement à la pompe" pour le consommateur américain, explique à l'AFP Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.