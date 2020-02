Le coronavirus pèse sur les prévisions des entreprises

► Le maroquinier de luxe Hermès signe une nouvelle année record en 2019, avec des ventes atteignant 6,8 milliards d'euros en 2019 grâce au succès de sa maroquinerie et une croissance toujours forte en Asie. Mais le PDG du groupe, Axel Dumas estime qu'il est "encore trop tôt pour tirer des conclusions" concernant l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'activité du groupe, qui réalise plus de la moitié de ses ventes dans la zone Asie Pacifique. "C'est tombé dans un pays important, à un moment important (soit le Nouvel An chinois, qui génère de fortes dépenses, NDLR). On a 43 magasins dans la région si on prend la Chine, Hong Kong, Macao et Taïwan: à un moment on a dû en fermer 11, aujourd'hui 4 sont encore fermés. On voit une renormalisation potentielle, mais il est encore trop tôt pour savoir quand arrivera l'effet rebond", a résumé Dumas.