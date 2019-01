"Les 26 plus riches détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité"

"Le montant présent sur votre compte en banque ne devrait pas pouvoir déterminer le nombre d’années que vos enfants iront à l’école ni votre propre espérance de vie. Or c’est bien ce qui se passe dans trop de pays à travers le monde. Alors que les grandes entreprises et les super-riches doivent payer de moins en moins d’impôts, des millions de filles se voient refuser une éducation correcte et des femmes meurent par manque de soins obstétriques."

Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos reste l'homme le plus riche au monde, selon les chiffres de 2018 rapportés par Bloomberg. Ses actifs ont augmenté de 24 milliards pour atteindre 123 milliards de dollars. En septembre, il valait toutefois 45 milliards de dollars de plus. Mark Zuckerberg , le patron de Facebook, a perdu 20 milliards de dollars et son patrimoine est désormais estimé à 53 milliards de dollars.

"Pourtant les super riches et les multinationales paient moins de taxes que l'an passé", dénonce l'ONG. "Le plus haut taux d'imposition des fortunes dans les pays riches est passé de 62% dans les années 1970 à à peine 38% en 2013. Le taux d'imposition moyen dans les autres pays est de 28%. Le taux moyen d'imposition des sociétés dans les pays riches est passé de 49% en 1981 à 26% en 2015", poursuit l'association. "Une taxation supplémentaire de 0,5% sur la fortune d'1% des plus riches pourrait pourtant rapporter annuellement les montants nécessaires au financement de l'enseignement de 262 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école à ce jour et à financer les soins de santé qui pourraient éviter la mort de plus de trois millions de personnes." "Si la tendance était inversée, la plupart des gouvernements auraient suffisamment de ressources pour financer les services publics", en conclut l'ONG qui estime que "la richesse est tout particulièrement sous-taxée".