Les entreprises exportatrices face à un monde instable

Chaque année, le courtier en assurances Aon publie sa carte des risques politiques dans le monde. Un instrument utile pour les entreprises belges tournées vers l’exportation. A la lecture de l’édition 2018, on ne peut pas dire que le monde va mieux au plan politique et sécuritaire. La plupart des voyants sont au rouge.

→ Violence politique

Le risque de violence politique augmente à l’échelle mondiale. L'étude révèle que le risque de conflits entre États, dans lesquels même des grandes puissances peuvent se retrouver impliquées, n’a jamais été aussi élevé que depuis la fin de la guerre froide. La concurrence géopolitique croissante et le manque de leadership dans la diplomatie internationale a conduit lors de l’année écoulée à un accroissement du risque de conflit armé.

→ Terrorisme

Les cinq pays dans lesquels le nombre le plus élevé d’attentats terroristes ont été perpétrés en 2017 sont l’Irak, l’Inde, la Somalie, le Pakistan et le Nigeria. Le nombre d’attentats terroristes dans les pays occidentaux a doublé en 2017 (204 contre 96 en 2016), même si le nombre de victimes est demeuré relativement stable. Plusieurs zones de guerre restent des foyers du terrorisme international, même si la menace globale émanant de l'État islamique semble s'amenuiser.

→ Risque d’instabilité politique

"La Turquie est un partenaire commercial important de la Belgique, les implications pour notre pays sont bien réelles, tout comme c’est le cas pour le Nigeria et l’Afrique du Nord." Maxime Manderlier Consultant chez Aon Belgium

L’an dernier, les changements climatiques et les fluctuations des prix des matières premières ont provoqué dans 11 pays un accroissement du risque politique, avec les conséquences qui en découlent pour le budget. Et ce alors que ces pays restent confrontés aux conséquences de crises de matières premières antérieures. Autant d’éléments qui conduisent à un risque accru de violence politique et d’interruptions dans la chaîne d’approvisionnement.

Pour la troisième année consécutive, les pays ayant assisté à une hausse du risque local (17) sont plus nombreux que ceux où le risque a diminué (6).

Cette année:

→ 40% des pays sont exposés à un risque de terrorisme ou sabotage

→ 60% des pays sont touchés par des troubles sociaux

→ 33% des pays sont confrontés à des révoltes, guerres ou un coup d'État imminent

Ann Cremers, senior manager chez Aon:"Les entreprises n’essaient plus seulement de protéger leurs actifs contre les conséquences d’attentats terroristes mais en prennent également conscience, posent des questions et cherchent des solutions pour offrir une protection adéquate à leurs clients, fournisseurs et autres parties prenantes. Elles veulent prendre leur responsabilité et recherchent des solutions d’assurance offrant une indemnisation rapide (dans les 2 à 3 semaines suivant les attentats) des victimes d’attentats terroristes sur l’un de leurs sites."

Pas moins de 46 pays ou régions (soit 22% du total) sont aujourd'hui qualifiées de risque élevé ou grave (voir carte). "C’est par exemple le cas de la Turquie qui, depuis le coup raté de 2016, est secouée par des troubles politiques et qui, en raison de son implication (aux côtés de la Russie) dans le conflit syrien est devenue la cible de prédilection d’attentats terroristes", explique Maxime Manderlier, consultant chez Aon Belgium. "Et comme la Turquie est un partenaire commercial important de la Belgique, les implications pour notre pays sont bien réelles, tout comme c’est le cas pour le Nigeria et l’Afrique du Nord."

Vue en plein écran La carte 2018 des risques politiques réalisée par AON: plus c'est rouge, plus c'est dangereux. ©AON





Garantir la sécurité des expatriés

"L’accroissement mondial du risque de violence politique ajoute également une dimension importante à la loi sur le bien-être de 1996 à l'égard des travailleurs expatriés à l’étranger", poursuit Maxime Manderlier. "L’employeur doit en effet garantir partout et à tout moment la sécurité de ses travailleurs, ce qui constitue un défi de taille. Nous recommandons donc vivement à nos clients d’identifier le plus possible les risques, d’adopter des mesures préventives et de développer une procédure de gestion des crises."